Heiß her in punkto Sonnenenergie geht es auch bei der Stadt Wien. Bis 2040 will man klimaneutral sein. Da auch der Strombedarf unter anderem durch E-Mobilität oder Wärmepumpen steigt, wurde die Sonnenstrom-Initiative ins Leben gerufen. Bis 2030, also in sieben Jahren, sollen rund 816.000 Einwohner bzw. 350.000 Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden, das entspricht 800 MWp, das entspricht dem Zehnfachen des heutigen Niveaus.

Die Stadt Wien errichtet Photovoltaikanlagen auf öffentlichen und stadtnahen Gebäuden und Flächen. Gleichzeitig spielen Partnerschaften mit Betrieben und Bauträgern eine große Rolle ebenso wie die stetig wachsende Zahl privater Sonnenstromanlagen. „Ein Drittel ist auf stadteigenen Dächern und Flächen montiert, auch Energiegemeinschaften mit Privaten sind attraktiv. Für Wien ist Photovoltaik einerseits praktikabel und – auch dank Standards – sicher, effizient und leistungsstark. Wir sehen unseren Sonnenstromfokus als wichtigen Hebel. Gerade auch, weil wir hier dank Normen sehr gut auf die spezifischen technischen PV-Anforderungen vorbereitet sind. Wir sind also schon in der erfolgreichen Umsetzung angekommen.“, so Expertin Beatrix Rauscher, Gruppenleiterin des Kompetenzzentrums „Bahninfrastruktur, Regulative Bau, Ingenieurservices, Normen“ in der Stadtbaudirektion.



Gerade in Ausarbeitung ist auch die Novellierung der Wiener Bauordnung, die laut Rauscher im Herbst 2023 abgeschlossen werden soll. Darin enthalten auch die Verpflichtung von PV-Anlagen bei Neubauten (allerdings gäbe es hier Unterschiede ja nach Gebäudeart).

PV-Anlagen sollen in Wien auch in sogenannten Stadtentwicklungsgebieten wie dem Nordwestbahnhof oder Rothneusiedl errichtet werden, bis die endgültige Verdauung starte. Ebenso können landwirtschaftliche Flächen genutzt werden. Ausgenommen sind Schutzgebiete wie zum Beispiel Wald oder Wiesen.

Angesprochen auf das Thema Produktverfügbarkeit erzählt Beatrix Rauscher aus der Baupraxis: "Da es einen Engpass an Klemmen gab, hatten wir zwei Monate einen Stillstand."