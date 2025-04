Die kommenden Monate bleiben von Unsicherheit geprägt. Zwar sind die Erwartungen angesichts geplanter staatlicher Investitionen in die Infrastruktur hoch, doch deren Umsetzung wird Zeit benötigen. Für die Bauwirtschaft in Deutschland – und analog dazu auch in Österreich – stellt sich daher die Frage, wie die Phase zwischen bestehender Flaute und künftigen Impulsen überbrückt werden kann.