Aber auch in Gebieten ohne vorhandene Infrastruktur überzeugt der Batteriespeicher, da er unabhängig vom öffentlichen Netz betrieben wird. Das Kundenfeedback ist bisher durchweg positiv, wie Dominik Müller weiß: „Den letzten Einsatz hatte der Batteriespeicher an einem Speichersee und konnte so die Energieversorgung vor Ort sicherstellen.“



Auf diese Weise profitieren Kunden von einer hohen Versorgungssicherheit – ein entscheidender Faktor, gerade auch im Bereich kritischer Infrastruktur wie Krankenhäusern, Produktionsstätten, Flughäfen oder Rechenzentren.



Neben Batteriespeichern und Generatoren – mit Leistungsspektren von 135 kVA bis 2.000 kVA – umfasst das erweiterte Portfolio auch Lastwiderstände, Industrietransformatoren, Wärmepumpen, Heißwassersysteme und Kälteanlagen.