Kooperationen mit Bau-Startups, sogenannten ConTechs, die mit frischem Wind einen neuen Blickwinkel anbieten, ist eine nur auf den ersten Blick unkonventionelle Digitalisierungsart, die sich aber immer mehr durchsetzt. Von der Einführung von ConTech-Lösungen in den etablierten Bauunternehmen profitieren Baufirmen, indem sie dadurch eigene Prozesse optimieren können. ConTechs können auf der anderen Seite wertvolle Impulse zwecks Verbesserungen und Innovationen bekommen.



Daher treten ConTechs an die Bauwirtschaft heran, um (Pilot)Projekte auszuführen, organisch zu wachsen und in neue Märkte eintreten zu können. Dabei wird aber oft derselbe Fehler wie bei der Digitalisierung gemacht, wenn nämlich KundInnenprobleme ohne nähere Prüfung einfach bloß angenommen werden und dazu versucht wird, erfahrene KollegInnen von eigenen Lösungen zu überzeugen.



Stattdessen bietet sich an, externe BeraterInnen beizuziehen, die auf Kommunikation spezialisiert sind, um potenziellen PartnerInnen helfen zu können, die Herausforderungen, die diesen selbst oft nicht bewusst sind, herauszufinden. Dafür wird ein professioneller und systematischer Ansatz benötigt, weil gerade Improvisationen mit aggressiven Präsentationen und aufdringlicher Argumentation regelmäßig mehr Schaden als Gewinn bringen.



ConTechs sollten daher darauf achten, dass besonders der Vertrieb vom Anfang an eine eindrucksvolle Spitzenleistung erbringen muss. Obwohl am Beginn verständlicherweise Geld gespart wird und deshalb die Gründer den Vertrieb auch selber übernehmen, sollte die fachliche Expertise von externe BeraterInnen eingeholt werden. Ihre Beiziehung lohnt sich finanziell jedenfalls für den/die AuftraggeberInnen. Bezüglich Honorargestaltung und Zahlungsmodalitäten können individuelle für den/die AuftraggeberInnen zugeschnittene attraktive Angebote gemacht werden.

Externe ExpertInnen weisen den Vorteil auf, dass sie als Ausstehende nicht „betriebsblind“ und emotiv gebunden sind. Sie bringen selber einen frischen Blickwinkel ein und können vom Anfang an ein Vertriebssystem aufbauen und daher die gewollten Ergebnisse ermöglichen.

Der beste Weg wäre, mit ExpertInnen zu arbeiten, die als „interne BeraterInnen“ bereit sind, sich operativ einzusetzen und dazu das Vertriebsteam auszubilden. Solche Trainings lohnen sich umgehend: Ein professionelles Vertriebsteam kann durch Verkürzung von Vertriebszyklen und zeitgerechte Auftragsabschlüsse einerseits Umsätze schneller generieren und andererseits Zeit sparen, um Marktposition zu etablieren und neue Impulse sowie Innovationen und Wachstum zu initiieren.