Die bloße Feststellung, dass zwischen den betroffenen Unternehmen durch Eigentum oder die Anzahl der Stimmrechte, die in der Gesellschafterversammlung ausgeübt werden können, ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, ist hingegen noch nicht ausreichend für einen Ausschluss. Hier muss der Auftraggeber jedenfalls prüfen, ob sich ein solches Verhältnis auf das Verhalten der Unternehmen bzw. die Angebotsabgabe im Rahmen des Vergabeverfahrens tatsächlich auch ausgewirkt hat.



Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Angebote stets unabhängig und unbeeinflusst voneinander zu erstellen und abzugeben sind, sofern eine Mehrfachbeteiligung in einem konkreten Vergabeverfahren stattfindet. Auftraggeber haben bei Zweifeln an der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von Angeboten immer eine Prüfung durchzuführen. Ein sofortiger bzw. automatischer Ausschluss ist unzulässig. In der Praxis finden sich Indizien für einen wechselseitigen Einfluss oftmals in den K-Blättern (insbesondere idente Kalkulationsansätze im K3-Blatt). Kann vom Auftraggeber ein wie immer gearteter Einfluss in Hinblick auf die Angebotserstellung von miteinander verbundenen Unternehmen in einem Vergabeverfahren festgestellt werden, sind grundsätzlich beide Unternehmen auszuschließen.