Die Kenntnis des Ist-Standes zum Reifegrad allein ändert zunächst mal nichts an dessen Zustand. Die Digitalisierung stellt neben dem intensiven Tagesgeschäft eine zusätzliche Herausforderung für Bauunternehmer dar, um die großen Chancen daraus dennoch zu erkennen und umzusetzen, sollen diese nun auch bei der Umsetzung unterstützt werden.



Geplant ist eine Workshopreihe, die genau dort ansetzt, indem sie methodische und praktische Ansätze vermittelt, so z.B. auch die Erstellung der Digitalen Strategie als Basis für die weitere Ausrichtung. Zuerst führt die ZAB hierfür den sogenannten DIGICHECK mit den Bauunternehmen durch. Diese Statusfeststellung enthält vor allem



• Trend Analyse

• Zufriedenheitsschaubild

• Nutzungsgrad (IT-) Systemlandschaft• DIGIPULS

• Dokumentenübersicht

• Reifegradbeschreibung



Sie erlaubt eine Analyse der eigenen Ausgangssituation, woraus sich dann die Potenzialfelder und geeignete Maßnahmen zur Steigerung des digitalen Reifegrades ableiten lassen.