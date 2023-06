Die Hauptversammlung der Strabag SE stand von Beginn an im Zeichen des Oligarchen Deripaska. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen gegen russische Unternehmen will die Strabag den Anteil Deripaskas unter 25 Prozent drücken. Derzeit hält er über seine Firma MKAO Rasperia 27,8 Prozent an der Strabag.



Strabag-Aufsichtsratspräsident Alfred Gusenbauer ging gleich zu Beginn der Hauptversammlung im Wiener Techgate auf die heikle Causa ein, schließlich war Rasperia von der Teilnahme an der Versammlung und vom Stimmrecht ausgeschlossen. Dies sei von nationalen und internationalen Rechtsexperten mehrfach geprüft worden, betonte der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler vor den Strabag-Aktionären. Gusenbauer verwies auf die EU-Sanktionen, die die Stimmrechte der von Rasperia gehaltenen Strabag-Aktien "eingefroren" hätten. Dies führe zu einem "umfassenden Verwertungsverbot".

Um den Anteil von Rasperia unter ein Viertel zu drücken, will der Baukonzern Rücklagen für eine Kapitalerhöhung verwenden, bei der die russischen Partner aus den genannten Gründen nicht mitziehen können.