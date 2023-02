Zuwächse gab es hier den Konzernangaben zufolge in Deutschland und Österreich, vorwiegend im Hoch- und Ingenieurbau, sowie in Italien, Rumänien und Kroatien. In Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Dänemark wiederum sei der Auftragsbestand infolge der Abarbeitung von Großprojekten rückläufig gewesen.



Der Personalstand blieb fast stabil. Die Strabag beschäftigt weltweit 73.496 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 73.578) - etwas weniger in der Region Americas und Polen, dafür mehr vor allem in Deutschland und dem Vereinigten Königreich.



Für das Gesamtjahr 2022 hält das Management am Ziel einer EBIT-Marge von mindestens 4 Prozent fest. Die Nettoinvestitionen (Cashflow aus der Investitionstätigkeit) "sollten 550 Mio. Euro nicht überschreiten".