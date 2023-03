Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es, so zu planen und zu bauen, dass möglichst wenig Abfall entsteht und Materialien nicht einfach entsorgt, sondern wiederverwendet werden. Auf der BAU 2023 von 17. bis 22. April in München wird gezeigt, wie das funktionieren kann und welche alternativen Baustoffe es gibt.

Unter dem Label „ReUsed“ bieten Aussteller wiederverwertbare Produkte sowie die Rücknahme gebrauchter Produkte an. Diese werden aufbereitet, als gebraucht deklariert und wieder verkauft. Ressourcenschonend sind auch Handelskooperationen, in denen sich regional und lokal tätige Baufachhändler zusammenschließen, um Produkte in großen Mengen zu günstigen Konditionen einzukaufen. Der Einkauf orientiert sich dabei am tatsächlichen Bedarf und berücksichtigt gezielt standortnahe Hersteller.