Der Auftragsbestand belief sich zur Jahresmitte auf 24.320,48 Mio. Euro. Dies entspricht einem leichten Plus von 1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt.



Vor allem in Deutschland, Rumänien, Kroatien, Italien und Polen konnten deutliche Zuwächse erzielt werden. In der Region Americas und in Großbritannien kam es aufgrund der Abarbeitung von Großprojekten zu Rückgängen.



In Österreich ging der Auftragsbestand um 5 % zurück. Die fortschreitende Zinswende und die verschärften Vergaberichtlinien für Wohnbaufinanzierungen in Österreich trugen wesentlich zu dieser Entwicklung bei.