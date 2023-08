Auch der Auftragsstand konnte gesteigert werden (+11,7 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022) und kratzt erstmals an der EUR 9 Mrd.-Marke. Die Porr erzielte eine Produktionsleistung von EUR 3.017 Mio. - ein Plus von 9,1% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Besonders stark war das Wachstum im Hochbaugeschäft in Polen und Rumänien: Hier stieg die Produktionsleistung jeweils um mehr als 40 %. Erfreulich entwickelte sich auch der Bahnbau in Österreich. Die PORR konzentriert sich auf ihre sieben europäischen Heimmärkte. Dort wurden 96,9 % der Produktionsleistung erbracht. Größter Markt ist nach wie vor Österreich mit einem Anteil von 44,8 %.