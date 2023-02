Austrotherm nahm in Calan, nahe der Stadt Deva in Siebenbürgen, das mittlerweile 3. Austrotherm EPS-Werk für den rumänischen Markt in Betrieb. Damit ist der Dämmstoffpionier ab sofort in der Lage, den Westen Rumäniens rascher und energieeffizienter mit klimaschützenden Dämmstoffplatten zu versorgen. Die topmoderne Produktionsanlage ist sowohl für die Herstellung von weißem Austrotherm EPS als auch dem noch besser dämmenden „grauen“ Austrotherm EPS-PLUS ausgelegt. Das 3.800 m2 große Gebäude umfasst Produktion, Lager und Büroräumlichkeiten. 15 neue Mitarbeiter:innen finden am Standort Calan Beschäftigung. Die Investitionskosten für das Greenfield-Projekt belaufen sich auf rund 6 Millionen €.

Der neue Standort in Siebenbürgen ergänzt die Austrotherm Produktionsstandorte im Süden (Bukarest), Nordosten (Horia) und Westen (Arad) optimal. „Kundenservice erhält ab sofort einen noch höheren Stellenwert. Unser Fokus liegt jetzt klar bei kürzeren Lieferwegen und höherer Flexibilität für unsere Kunden. Durch die Lagerkapazität ist es zudem möglich, Kombinationslieferungen von EPS und XPS Dämmstoffen anzubieten“, ergänzt Roxana Ghioca, Geschäftsführung Vertrieb Austrotherm Rumänien.