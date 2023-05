Mit einem Investitionsvolumen von 1,055 Mrd. PLN bzw. rund 234 Mio. EUR ist das Projekt das größte öffentliche Gesundheitsprojekt in der Woiwodschaft Niederschlesien.



„Als Generalunternehmer des neuen Onkologischen Krankenhauses werden wir unsere umfangreichen und langjährigen Erfahrungen, die wir in unserer 30-jährigen Tätigkeit am polnischen Markt gesammelt haben, einbringen“, erklärt Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr AG.



Die Bauzeit für das Krankenhaus beträgt 51 Monate. Die ersten Patienten werden 2028 in den neuen Räumlichkeiten behandelt. Die Investition wird von der lokalen Regierung der Woiwodschaft Niederschlesien, dem Staatshaushalt und Eigenmitteln des LSOPHC mitfinanziert.