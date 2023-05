Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Bautechpreise durch eine Fachjury unter Vorsitz von Peter Spreitzer sowie Solid-Chefredakteur Thomas Pöll.

Es gab Hauptpreise sowie Anerkennungen für Projekte und Technologien österreichischer Firmen in den Kategorien International, National, KMU sowie Innovation. Vor allem die heuer neuen Kategorien KMU und Innovation erweiterten die ganze Bandbreite der insgesamt fast 60 Einreichungen.



In der Kategorie KMU holte sich etwa die Firma Heinrichbau aus Salzburg mit dem technisch und architektonisch bemerkenswerten „Austrian House“ in Zell am See den Hauptpreis.



Der Hauptpreis in der Kategorie Innovation ging nach Vorarlberg für eine gemeinsame Einreichung der Baufirma Tomaselli Gabriel und des Startups Sodex Innovations. Dabei geht es um Echtzeit-Vermessung von Baustellen von arbeitenden Baumaschinen aus.



Die Bautech-Hauptpreise in den klassischen Kategorien National und International holten sich standesgemäß die Großen der Branche.

Die Porr AG setzte sich dabei national mit der spektakulären und aufwändigen Aufstockung des Wien Museums am Karlsplatz gegen starke Konkurrenz durch.

International holte sich die Strabag SE mit dem viele Dimensionen sprengenden Straßenprojekt Autopista al Mar in den kolumbianischen Anden Platz 1.



HIER lesen Sie mehr zu den ausgezeichneten Bauprojekten.