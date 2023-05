Das PPP-Straßenbauprojekt Autopista al Mar1 umfasst Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb & Erhaltung der Verbindung des westlichen Teils des Departamento Antioquia mit der zweitgrößten Stadt Kolumbiens.



Die Besonderheiten des Projekts Mar1 resultieren vor allem aus dem Projektumfang als PPP-Projekt, das zusätzlich zum Neubau auch viel Bauen im Bestand beinhaltet, außerdem die Beschaffung der Umweltlizenzen sowie Grundstückskauf und darüber hinaus weit mehr Leistungen als ein typisches PPP-Projekt in Europa. Zum anderen führt die Länge der Konzessionsstrecke von 181 km in Kombination mit der extremen Hochgebirgstopografie des Andengebirges (Gefälle von fast 1.500 Höhenmetern) zu vielfältigen technischen Herausforderungen, die bei diesem auf insgesamt 25 Jahre (davon sieben für Planung und Bau sowie 18 für den Betrieb) angelegten Projekt zu meistern waren.



4,6 km Tunnelneubau wurden unter Einsatz der Neuen Österreichischen Tunnelbaumethode in 100 Wochen, trotz Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie geschafft, im Zuge dessen wurde auch der Bestandstunnel modernisiert. Die schwierige Topografie machte zudem den Bau von 49 neuen und die Sanierung von 25 Brückenbauwerken notwendig. Fünf der neuen Brücken entstanden in Freivorbauweise, die längste mit einer Länge von 426 m und einer Hauptspannweite von 170 m. Die restlichen 44 Brücken wurden in Betonfertigteilbauweise erstellt. Was sich nicht spektakulär anhört, bringt im Gebirge jedoch große Schwierigkeiten mit sich. Zu bedenken waren etwa der Zustand der Bestandsstrecke, die für den Transport der Träger unabdingbar war und große Längs- und Querneigungen und kleine Radien aufweist.



Dazu kamen 53 Stützwände von über 20 m Höhe, insgesamt 3.705 m Länge und 30.000 m² Ansichtsfläche, Sonderbauwerke, eine eigene Materialbeschaffung und -herstellung oder der Einsatz von bis zu 270 Geräten und 3.500 Personen aus 16 Nationalitäten gleichzeitig.