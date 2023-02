„Bei einigen Anbietern wird die Abkühlung schon bemerkbar. Das sind vor allem Unternehmen, die im Bau bzw. der Belieferung des Ein- oder Zwei-Familien-Hausbau sehr aktiv sind. Allerdings wird sich auch im privaten Hausbau, aber auch im Wohnungsbau gesamt das wirkliche Ausmaß der Entwicklung erst in diesem oder sogar erst im nächsten Jahr zeigen. Wir haben hier in 2022 einen drastischen Rückgang von Baugenehmigungen und Auftragseingänge verzeichnen müssen. Die Steigerung der Energiekosten hat zudem bei Baustoffherstellern bereits für ein Abschmelzen der Rendite gesorgt.“



„Vor allem private Bauherren und Sanierer sind schon Anfang oder Mitte des Jahres 2022 ganz stark auf die Bremse getreten. Der rapide Rückgang der Baugenehmigungen in Deutschland ist ein Indikator hierfür. Damit zeigt sich eine ganz andere Ausgangslage als in den Krisen zuvor. Sowohl in der Corona- als auch in der Finanzkrise war es immer der private Wohnungsbau, der für die Bauwirtschaft ein starkes Rückgrat gebildet hat.“



„Der Wohnungsbau macht knapp 60 Prozent des Deutschen Bauvolumens aus. Somit ist ein Rückgang hier gewichtiger als bei dem Infrastruktur- oder Gewerbebau. In Krisenzeiten kompensieren Renovierungen den fehlenden Neubau häufig. Allerdings wurden während der Corona-Pandemie meinem Eindruck nach sehr viele Renovierungsarbeiten vorweggenommen. Es ist zweifelhaft, ob es in dieser Krise ebenfalls der Fall sein wird. Alle größeren Sanierungsarbeiten wie Dach- oder Heizanlagen oder ähnliches sind mit den hohen Zinssätzen wirtschaftlich hinterfragbar. Sicherlich sorgt die Energiekrise dafür, dass Wärmepumpen oder PV-Anlagen stark nachgefragt werden. Das führt aber zunächst zu Liefer- und Arbeitskraftengpässen.“