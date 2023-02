In die gleiche Kerbe schlägt auch Karl Weidlinger, CEO von Swietelsky: „Das stabilisierende Element ist im Moment nicht der Hochbau, sondern der Infrastrukturbau und der Tiefbau allgemein. Aber auch zur Erreichung der Ziele der angesagten Energiewende wird der Bau nicht das Problem, sondern wichtiger Teil der Lösung sein.“



Im Hochbau sei der Auftragseingang nicht nur im Wohn-, sondern auch im Gewerbebau aufgrund der allgemein ungewissen Zukunft bezüglich Energie-, Rohstoff- und Finanzierungskosten leicht rückläufig. Auch die mit Oktober eingeführte CO2 Steuer schlage auf alle Materialien durch und in einigen Baustoffbereichen werde durch vorübergehende oder endgültige Stilllegung von Produktionen künstlich Verknappung betrieben und die Preise hoch gehalten oder weiter in die Höhe getrieben.



In den Baugewerbebetrieben sähe es allerdings, so Weidlinger, tendenziell anders aus. „Dort scheint wirklich Feuer am Dach zu sein, man spricht von 50 bis 75 Prozent geplanter Einfamilienhausbauten, die zumindest zurückgestellt, wenn nicht gänzlich abgesagt werden.“