Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Dabei werden Environmental, Social and Governance (ESG)-Kriterien zu wesentlichen Treibern bei Investitionen von Kunden. Doka als Teil der Umdasch Group hat sich ambitionierte und klare Ziele in puncto Nachhaltigkeit gesetzt und baut die Transparenz Schritt für Schritt aus. Auf der bauma 2022 macht Doka dies auch erstmals sichtbar, indem der CO2-Fußabdruck eines Großteils der ausgestellten Exponate und Produkte ausgewiesen ist. Darüber hinaus haben Messebesucher*innen die Möglichkeit, sich am eigenen Sustainability-Stand über die Initiativen der Umdasch Group näher zu erkundigen.



In einem großangelegten Projekt hat Doka den Product Carbon Footprint (PCF) vom gesamten Produktportfolio, also von fast 6.000 Produkten, errechnet: „Transparenz schaffen ist ein Grundpfeiler für die Steuerung in Richtung Netto-Null-Treibhausgasemissionen“, erklärt Robert Hauser, CEO von Doka. „Indem wir unseren Kunden CO2-Emissionsdaten auf Ebene der einzelnen Produkte zugänglich machen, bieten wir eine eben solche Transparenz, die zudem in der Baubranche einzigartig ist.“ Mit diesem Ansatz unterstützt Doka die Kunden dabei, den eigenen Corporate Carbon Footprint zu senken. „Nun wissen wir, wo die großen CO2-Hebel entlang des gesamten Lebenszyklus eines Produktes liegen: von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung und den Transport zur Baustelle, die Use-Phase und Verwertungs- und Recyclingphase am End-of-Life eines Produktes. Auch wenn unsere Schalungen nicht im Gebäude bleiben, so haben sie doch einen CO2-Anteil auf der Baustelle, den die Kunden wissen möchten. Diesen kennen wir nun und reduzieren ihn kontinuierlich durch Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette,“ erklärt Hauser.



Doka auf der bauma 2022, 24. bis 30. Oktober 2022

Stand FN.421-FN.423, Freigelände Nord / West, Messe München

Weitere Informationen: www.doka.com/bauma