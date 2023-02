Der Bedarf zum fachlichen Austausch war dringend gegeben, dazu hält Ing. Thomas Pirkner, Geschäftsführer der VÖBU fest: „Trotz der Verschiebungen und Einschränkungen konnten wir 66 Aussteller und ca. 1.000 Teilnehmer an zwei Tagen begrüßen, für uns in Anbetracht der Gesamtsituation ein beachtlicher Erfolg. Die COVID-Regelungen fielen zwar am Samstag davor, dennoch hatten wir mit 50% mehr Ausstellerfläche vorgesorgt und ca. 80% der Besucher/innen trugen freiwillig unsere VÖBU-FFP2 Masken.“



23 Fachvorträge von führenden Spezialtiefbau- und Geotechnikexperten begeisterten das Publikum dabei ebenso wie die abwechslungsreiche Messe und das kulinarische Rahmenprogramm. Auch nach fast 30 Jahren ist die Netzwerkveranstaltung ein Magnet für Geotechniker und Spezialtiefbauer aus Österreich und dem benachbarten Ausland.



Vienna-Terzaghi Lecture und Österreichischer GrundbaupreisDas deutsche und englische Vortragsprogramm rund um das Veranstaltungsthema „Unwägbarkeiten in Planung und Ausführung“ war in den Themenblöcken



• Spezialtiefbau im Kraftwerksbau

• Anker und Mikropfähle

• Innovative Ansätze in der Geotechnik

• Spezialtiefbauprojekte in Wien

• Neue Wege in Planung und Ausführung von geotechnischen Maßnahmen



strukturiert, wo viele Best Practice Beispiele aus aktuellen Spezialtiefbauprojekten und wissenschaftliche Entwicklungen präsentiert wurden.



Ein Höhepunkt war wie immer die Verleihung des Österreichischen Grundbaupreises, der die Arbeit des akademischen Geotechnik-Nachwuchses in den Vordergrund stellt. Erstmalig von der Firma PORR gesponsert ging der 1. Preis an Frau Dr. techn. Carla Fabris, MSc. von der TU Graz für ihre Dissertation mit dem Titel „Numerical study on pullout tests of ground anchors monitored with fibre optic sensors“. DI Joachim Wagner, B.Sc., Diplomand der TU Wien, erhielt den 2. Preis für seine „Großmaßstäblichen axialen Belastungsversuche an Großbohrpfählen im typischen Wiener Baugrund“.



Danach folgte der Vortrag des designierten Präsidenten der weltweiten ISSMGE, Prof. Dr. Lyesse LALOUI, EPFL (Lausanne, Schweiz), der mit seinem innovativen Vortrag „Tailor-made soil properties by bio-geochemical means“ die von allen erwartete Vienna - Terzaghi Lecture gestaltete.