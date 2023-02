Solid: Die Zementindustrie führt im Moment keine sehr leichte Existenz. Auf der anderen Seite gibt es Projekte, die ganz toll sind wie einen sehr, sehr großen mit Beton gebauten und bauteilaktivierten Bildungscampus in der Seestadt Aspern bei Wien. Und auf der anderen Seite gilt die Zementindustrie nicht nur, sondern ist auch eine der energieintensivsten und die Umwelt am meisten belastenden Industrien generell. Wie läuft's denn für Sie?



Berthold Kren: Das Beispiel, das Sie gerade angeführt haben mit dem Bildungscampus, ist ein vielversprechender Blick in die Zukunft. Ich war schwer beeindruckt, dass man eine Schule für 1600 Schüler mit Betonkernaktivierung heizen und kühlen kann und das zu sehr, sehr geringen Kosten. Ute Schaller von der Magistratsdirektion hat uns ja gesagt: Im Prinzip belaufen sich die Heiz und Kühl-Kosten auf jene eines größeren älteren Einfamilienhauses. Das weist den Weg in die Zukunft. Das zeigt, was Beton alles kann. Das stimmt mich sehr positiv. Auf der anderen Seite: ja, wir sind Bestandteil der energieintensiven Industrie in Österreich und sehen uns mannigfaltigen Herausforderungen gegenüber. Wir reden bei den Strompreisen von einem Vielfachen von vor einem Jahr und von einem Zehnfachen von vor zwei Jahren. Das ist eine Preisentwicklung, die uns alle vor sehr, sehr große Aufgaben stellt.

Kann man da mit einer Hedging-Strategie etwas erreichen?



Kren: Wenn jemand glaubt, er kann mit Hedging den Markt schlagen, dann muss ich ihm leider widersprechen. Mit Hedging nimmt man Risiko heraus und das machen meines WIssens alle größeren Unternehmen. Das geht über eine gewisse Zeit. Aber wenn die aktuelle Energiesituation zu einer starken Preissteigerung führt, führt das auch bei den Forwards in der Regel sehr schnell zu Preissteigerungen. Also in die Zukunft gesehen trifft es jedes Unternehmen. Und dann birgt das natürlich auch Gefahren, denn bei so einer Überhitzung müssen die Preise natürlich auch irgendwann wieder umdrehen und wenn man dann bei zu hohen Preisen eingeloggt ist, hat das natürlich auch gegenteilige Wirkung.



Wir müssen da im Moment ganz schön Federn lassen, die Preise sind Wahnsinn. Da macht es theoretisch keinen Sinn, überhaupt noch die Mühlen anzuwerfen. Wenn man den allgemeinen Studien folgt, reden wir von Energiekosten, die einen Großteil des Verkaufspreises ausmachen. Vor einem oder vor zwei Jahren waren das noch 10 % des Verkaufspreises. in dem Ausmaß kann ich die Preise gar nicht erhöhen. Und so wie es im Moment aussieht, wird sich dieser Trend auch im nächsten Jahr fortsetzen. Es wird auch grundsätzlich jetzt spannend werden, wie sich die Bauwirtschaft entwickelt.