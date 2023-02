Der Campus verfügt über einen Kindergarten, eine Volksschule, eine neue Mittelschule sowie sonderpädagogische Einrichtungen. Rund 1.400 Kinder können ganztägig betreut werden. Der Bildungscampus wird zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben. Neben der begrünten Fassade, den großzügigen Grünflächen und Dachgärten gibt es in allen Geschossen rund umlaufende, begehbare Terrassen, welche durch außenliegende Treppen aus allen Geschossen erreichbar sind. Die weit auskragenden Terrassen ermöglichen die Öffnung und Erweiterung der Klassenräume nach außen, sorgen aber gleichzeitig für die bauliche Beschattung der großzügigen Glasflächen und verhindern die sommerliche Überhitzung der Innenräume. Neben Berthold Kren, Präsident der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie, VÖZ, und Sebastian Spaun, Geschäftsführer VÖZ, überzeugte sich auch der frisch gewählte Vorstandsvorsitzende des VÖB, Anton Glasmaier, vor Ort von den Klimaschutzleistungen von Beton. Anton Glasmaier freut sich auf die neue Herausforderung beim VÖB und dem Betondialog Österreich BDÖ: „Dass Beton ein Multitalent ist, weiß ich aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung schon lange – doch beim Campus werden alle Eigenschaften des Baustoffes perfekt genützt. Das rege Interesse an der heutigen Führung zeigt, dass in der Vielfalt der Lösungen der Erfolg liegt und, wenn Baustoffe gemäß dem Projektanspruch und dem Klimaschutz sinnvoll eingesetzt werden, herausragende Ergebnisse erzielt werden können.“