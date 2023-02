Der Schlusspräsentation der Internationalen Bauausstellung unter dem Motto „Wie wohnen wir morgen?“ gehen Jahre des Aufbaus voraus. Seit 2016 wurde intensiv daran gearbeitet. Ein vielfältiges Spektrum an Projekten wurde ausgewählt, begleitet und betreut. 420 Partnerorganisationen, Büros und Unternehmen mit 880 Beteiligten haben engagiert mitgewirkt.

Das Hauptaugenmerk der IBA ist auf den geförderten Wohnbau und auf neue Wohnformen ausgerichtet, auch als Signal und Beispiel für andere Städte, die mit massiven Wohnproblemen zu kämpfen haben.



Viele Projekte widmen sich zudem der Klimaanpassung. In der Ausstellung und vor Ort, so beispielsweise in der bereits fertiggestellten Biotope-City, können innovative Zugänge und Umsetzungen besichtigt werden.

„Als ein weiteres wesentliches Kernthema der IBA_Wien hat sich die Quartiersentwicklung herausgestellt, vor allem die optimale Abstimmung zwischen den einzelnen Baulichkeiten schon von Beginn der Planungsphase an. Das führt zu kurzen Wegen, zu guter Versorgung mit vielfältigen Geschäften, zu alternativen Mobilitätsangeboten und nicht zuletzt zu einer hohen Aufenthaltsqualität. Wir können die gebauten Ergebnisse bereits in verschiedenen Ausformungen sehen, zum Beispiel im neuen Quartier „Am Seebogen“ in der Seestadt Aspern, im Sonnwendviertel Ost oder auch in Neu Leopoldau“, so Kurt Hofstetter, Leiter der IBA_Wien.