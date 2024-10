Die Beteiligung an Sico Technology eröffnet der Wietersdorfer Gruppe neue Wachstumspotenziale abseits der Bauindustrie. „Die Halbleiterindustrie zählt durch Megatrends wie künstliche Intelligenz, Elektromobilität, Cloud Computing, aber auch durch die grüne Transformation zu den am stärksten wachsenden Märkten. Sico Technology ist für uns der Türöffner, um neue Marktpotenziale zu erschließen“, so Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe.

Sico Technology zählt zu den international führenden Entwicklern und Herstellern einer Vielzahl von hochwertigen Komponenten, die vor allem im Halbleiterherstellungsprozess benötigt werden. Insbesondere in der Verarbeitung von Silizium und Quarzglas verfügt Sico Technology über einzigartiges Know-how sowie innovative und spezialisierte Produktionsmethoden.

Das Unternehmen mit Sitz in Bad Bleiberg (Österreich) wurde 1981 gegründet. Derzeit sind rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich (Bad Bleiberg und Wernberg), Singapur und den USA beschäftigt.