“Seit 2021 hat Martina Frieser im Holcim Zementwerk als Leiterin der Instandhaltung die Modernisierung der technischen Herzstücke des Unternehmens vorangetrieben. Gemeinsam mit dem Führungsteam in Retznei machte sie das Zementwerk mitten in der Tourismusregion Südsteiermark zukunftsfit. Ich freue mich, dass sie als Werksleiterin mit dem Team diesen Weg weiter ausbauen wird”, so Haimo Primas, CEO Holcim Österreich.



Aufbauend auf ihrer fundierten technischen Ausbildung mit dem Studium Mechanical Engineering und Business Economics an der Technischen Universität Graz, rundete Martina Frieser mit einem MBA für Automotive Industry ihre Ausbildung ab.

Nach ihren beruflichen Anfängen in der Automotive Industrie übernahm sie die Führung des Instandhaltungsbereichs im Holcim Zementwerk Retznei.

Die gebürtige Kärntnerin und zweifache Mutter lebt mit ihrer Familie seit vielen Jahren in Retznei. “Meine persönliche, enge Verbindung mit der Region ist für mich auch beruflich ein wesentlicher Antrieb für die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Produktionsstandortes in Retznei. Dazu richten wir unsere Produktion auf Nachhaltigkeit aus, mit innovativen Zementprodukten aber auch mit Ressourcenschonung durch Kreislaufwirtschaft”, so Frieser.