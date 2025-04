Seit 30. März, 12 Uhr, werden in einigen Bereichen keine Anträge mehr entgegengenommen: Betroffen sind die Förderungsschienen "Kleine Sanierung", "Eigenheimförderung" (Neubau) und "Jungfamilienbonus" (Haushaltsgründung von Jungfamilien) sowie die Förderung von Wärmepumpen, Biomasseheizungen und Solarthermie (ausgenommen "Sauber Heizen für Alle").

Für die Förderschienen "Umfassende energetische Sanierung" und "Große Eigenheimsanierung" ist eine Antragstellung noch bis 30. April 2025 möglich.

Bereits eingereichte Förderungsanträge werden noch bearbeitet, wurde zugesichert. Wohnbau-Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) will die Förderschienen "im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Steuergeld" evaluieren, hieß es am Montag in einer Aussendung. Die hohe Nachfrage übersteige die Erwartungen - auch in budgetärer Hinsicht - deutlich.

Parallel zur Aussetzung einiger Förderschienen werden die Modelle evaluiert. Dazu wird eine Expertenarbeitsgruppe eingesetzt. Sie soll bis zum Sommer Vorschläge erarbeiten. Dazu die Landesrätin: "Wir wollen auf die geänderten Rahmenbedingungen, wie das baldige Auslaufen der unsäglichen KIM-Verordnung und das gesunkene Zinsniveau, reagieren und unsere Förderungen in einem breiten Prozess gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren im Wohnbau weiterentwickeln."

Sie betonte, dass es sich bei der jetzt notwendigen Maßnahme "nicht um eine Kürzung des Wohnbaubudgets oder der Mittel für den Heizungstausch" handle.

