Ein besonders großes Thema, das die gesamte Bauwirtschaft betrifft, ist die Kreislaufwirtschaft. „Der Nachhaltigkeitsgedanke kommt bei den Baufirmen immer mehr. Wir haben mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2020 begonnen, davor ging es um Mengen und um den Preis, jetzt um den ökologischen Faktor. Seit September 2024 bieten wir, gemeinsam mit der österreichischen EPS-Industrie ein österreichweites, kostenloses Recycling von sauberen EPS-Verschnitten auf der Baustelle an. Diese EPS-Verschnitte werden in Säcken gesammelt und kommen zurück in die Werke“, informiert Heimo Pascher.

„Recycling von Dämmstoffen ist bereits die Praxis!“ Das zeigt das Unternehmen schon seit mehreren Jahren auch im Bereich XPS Recycling, mit dem hauseigenen, kostenlosen Recycling-Service für XPS-Produkte. Pascher betont fasziniert, dass die EPS-Dämmung zu 98 Prozent aus Luft und nur zu zwei Prozent „einer Handvoll“ aus Kunststoff besteht.

Neben dem Kreislaufgedanken der Produkte, der Dämmstoffe, geht es auch um den Fußabdruck der Produktion. „Wir setzen auf erneuerbare Energie in unseren Werken und haben dieses Jahr mehrere Millionen Euro in Photovoltaik-Anlagen investiert“, fasst Pascher zusammen. Er gibt auch Einblicke in die Skepsis, die diesem Gedanken gegenüber anfangs herrschte – vor allem aus Südost-Europa. „Heute ist es so, dass diese proaktiv mit Ideen auf uns zukommen“, freut sich der Geschäftsführer.