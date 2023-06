Austrotherm ist seit 2010 mit einer eigenen Handelsgesellschaft in Kroatien vertreten und beliefert seither den kroatischen Markt mit Austrotherm EPS- und XPS-Dämmstoffen mit Hilfe der umliegenden Austrotherm Gesellschaften. Austrotherm beschäftigt in Kroatien aktuell vier Mitarbeiter:innen und zählt zu den Top 3 Anbietern bei EPS-Dämmstoffen. Mit der Inbetriebnahme des Produktionsstandortes in Zabok strebt Austrotherm mit 30 Mitarbeiter:innen ab 2024 eine Verbesserung der Marktposition an. Im Bereich XPS-Dämmstoffe ist Austrotherm in Kroatien bereits jetzt Marktführer.