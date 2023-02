Entscheidend für den Energieverbrauch im bewohnten Objekt ist nämlich auch, welche Fassadendämmung auf die Wände kommt. So zeigt Baumit in einem aktuellen Versuch im VIVA Forschungspark, was ein 48 Stunden langer Heizungsausfall im Zuge eines Blackouts bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt bewirkt. Dazu wurde in 12 Häusern des Forschungsparks die Heizung ausgeschalten. Die anfängliche Innentemperatur

betrug 21 °C, die Außentemperatur lag rund um den Gefrierpunkt.

Temperaturabfall nach 48 Stunden

Während der Testreihe, die typische Wintertage zur Grundlage hatte, wurden die niedrigsten

Temperaturen bei einem Heizungsausfall im ungedämmten VIVA Haus mit einem 25 cm Ziegel gemessen. Die Innentemperatur betrug trotz der Ausgangstemperatur von 21 °C nach 48 Stunden nur mehr knapp 10 °C und die Wandoberflächentemperatur lag sogar nur noch bei knapp 8 °C.

Nach erneuter Aktivierung der Fußbodenheizung dauerte es in den ungedämmten Häusern zudem nochmals mindestens drei volle Tage, um wieder die Ausgangstemperatur zu erreichen.

In den gedämmten Häusern in Massivbauweise lagen die Innentemperaturen nach 48

Stunden hingegen im Durchschnitt noch bei erträglichen 17 °C. Auch die Wandoberflächentemperaturen lagen im Mittel noch bei 16,5 °C. Die Wohlfühltemperatur von 21 °C wurde außerdem bereits nach einem Tagen wieder erreicht. Ein entscheidender Unterschied, der bei absolut gleichen Vorraussetzungen ausschließlich auf die Fassadendämmung zurückzuführen ist.

Dämmung ersetzt Klimaanlage

Bei einer zweiten Testreihe im VIVA Forschungspark belegen Messungen über den gesamten Sommer, dass im massiv gebauten und mit passenden Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

ausgestatteten Haus an keinem einzigen Tag die maximal empfohlene Wohlfühltemperatur

von 24 °C im Innenraum deutlich überschritten wurde. Somit wäre an keinem Tag eine

Klimaanlage notwendig gewesen.

Ganz anders im ungedämmten Haus: Hier wäre insgsamt rund drei Wochen lang der Einsatz einer Klimaanlage notwendig gewesen. Das hätte Energieverbrauch und Kosten bedeutet.