Andreas Kreutzer, Geschäftsführer von BranchenRadar, kennt dank Marktanalyse auch die Zahlen von verbauten Dämmstoffen in Österreich - und auch deren Preise, die in der vergangen Zeit deutlich angestiegen sind.

Lesen Sie mehr dazu in unserem aktuellen SOLID-Bericht zum Thema Dämmstoffe.

Gut gedämmte Gebäude gehen mit dem Heizungsverbrauch Hand in Hand, sie senken den Energieverbrauch mitunter wesentlich. Und genau hier setzt Kreutzer an: Er übt Kritik an der asymmetrischen Förderung in Energiesysteme in Österreich, die "wenig für die Gebäudehülle bereithält und sie vernachlässigt hat". Hohe Förderungen gibt es hingegen für neue Heizungsanlagen.

"Aufgrund er geringen Förderung wird die Fassadendämmung nur von jemanden gemacht, der es sich auch leisten kann", vermutet Andreas Kreutzer.