Die öffentliche Statistik liefert nicht nur unverzichtbare Informationen für die Planung und Steuerung zentraler Politikbereiche. Sie dient auch der Wirtschaft zur Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt. Die Daten von Statistik Austria gelten gemeinhin als objektiv, wissenschaftlich fundiert und somit als extrem belastbar. Sie beschreiben was ist. Und doch kann es ab und an vorkommen, dass sich auch die öffentliche Statistik irrt, dass die publizierten Zahlen wenig mit Realität gemein haben. Im heurigen Jahr trifft das auf zwei Preisindizes zu, die für den Wohnungsmarkt und die Bauwirtschaft von zentraler Bedeutung sind.

Der erste Preisindex betrifft den Verbraucherpreisindex für Mieten. Laut Statistik Austria stagnieren die Mieten im heurigen Jahr auf Vorjahresniveau. Bis Oktober lag die Teuerung im Jahresdurchschnitt offiziell bei null Prozent. Das verwundert. Denn in den vergangenen dreißig Jahren wuchsen die Mietpreise immer rascher als die Inflation. Und es gibt keine Anhaltspunkte, warum das 2022 anders sein sollte. Ganz im Gegenteil: Bei MRG-Mieten wurden heuer die 2020 und 2021 ausgesetzten Erhöhungen nachgeholt.



Kategoriemieten sind bis Oktober bereits zwei Mal angepasst worden (Im November folgt die dritte Anhebung). Und nahezu alle anderen frei vereinbarten Mieten unterliegen einer Wertsicherung, die sich an der Inflation bemisst. Die Inflation liegt heuer im Jahresdurchschnitt bei mehr als acht Prozent. Stagnierende Mieten sind daher völlig unrealistisch. Bei Statistik Austria ist man sich der Problematik durchaus bewusst. Die Ursache für die realitätsfremd stabilen Mieten verortet man in einer Umstellung der Erhebungsmethodik. An einer Lösung des Problems wird gearbeitet, versichert man. Im Sinne einer, der Öffentlichkeit geschuldeten Transparenz, wäre es aber sinnvoll, bis dahin die Veröffentlichungen des Verbraucherpreisindex mit einer dementsprechenden Anmerkung zu versehen.