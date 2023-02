In einem Feldversuch im eigenen Forschungspark zeigte Baumit bereits, dass im Falle eines Blackouts gedämmte Häuser die Raumtemperatur besser und länger halten können als ungedämmte. Nachzulesen in unserem großen SOLID-Bericht zum Thema Dämmstoffe. Verständlich, dass sich der Hersteller im Zuge seiner jährlichen Pressekonferenz stark für die thermische Sanierung und eine Vereinfachung der Förderung stark macht.

"So schnell wie jetzt rechnet sich die Dämmung von Gebäuden nie. Innerhalb von zehn Jahren sind die Ausgaben amortisiert, innerhalb eines Jahres ist man CO 2 neutral", rechnet Baumit-Geschäftsführer Georg Bursik vor. Das Rechenbeispiel ist einfach erklärt, spart man sich doch durch das Aufbringen einer Dämmung enorme Energieausgaben sowohl für die Heizung als auch für die Kühlung ein. Das zeigt sich auch bei den Bemühungen der Stadt Wien, die bis 2040 den Ausstieg aus fossilen Energien geschafft haben will. In einem aktuellen Beitrag in Wien Heute (ORF) weisen die Zuständigen von Wiener Wohnen darauf hin, dass in den bereits gedämmten Wohngebäuden bis zu 80 Prozent des Gasverbrauchs eingespart werde. Die Energiebilanz der sanierten Gebäude sei mit jener eines Neubaus vergleichbar.