Auch im wirtschaftlich turbulenten Jahr 2022 erwies sich Baumit als beständig und krisenresistent. Dies liegt in erster Linie an der gesunden Struktur des familiengeführten österreichischen Unternehmens. Die Suche nach guten Fachkräften gestaltet sich weiterhin schwierig. Umso erfreulicher ist es, dass Baumit nicht nur alle offenen Stellen erfolgreich nachbesetzen konnte, sondern den Mitarbeiter:innenstand in Österreich im vergangenen Jahr sogar ausbauen konnte und somit aktuell Arbeitgeber für 720 Beschäftigte ist.