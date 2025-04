Rund 350 Millionen Euro investierte die BIG im Vorjahr in Schul- und Universitätsbauten. Zu den Großprojekten zählen unter anderem das Haus der Physik in Innsbruck, das Center of Physics in Graz und der MedUni Campus in Wien.

Auch im Wohnbau bleibt die BIG aktiv – über ihre Tochtergesellschaft ARE Austrian Real Estate. 2024 waren rund 2.200 Wohnungen in Bau, 600 wurden fertiggestellt. Das größte Wohnprojekt ist aktuell das „Village im Dritten“ im Wiener Bezirk Landstraße: Dort entstehen rund 2.000 Wohnungen, ergänzt um Büros, Geschäfte, Bildungseinrichtungen und Kindergärten. Auch geförderter Wohnraum wird mitfinanziert.