SOLID: Sie sind schon viele Jahrzehnte in der Branche, beginnend mit einem Bauingenieurstudium und der Ilbau, dann zuletzt in der Geschäftsführung der UBM. Was planen Sie in dieser neuen Funktion hier?



Gerald Beck: In dieser neuen Funktion plane ich natürlich sehr, sehr viel. Ich kann natürlich diese Dinge nicht aus dem Ärmel schütteln, sondern muss die Ärmel aufkrempeln und dort einmal ordentlich zu arbeiten beginnen und mich kundig machen und Projekte und Abläufe und Stakeholder kennenlernen, um auch beurteilen zu können, welche Pläne in der Zukunft diejenigen sind, die ich umsetzen werde.

Ich baue dabei natürlich auch auf einem sehr, sehr guten Fundament auf, weil die Arbeit, die Wolfgang Gleissner und Hans-Peter Weiss in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, toll war und ist. Es sind also auch große Fußstapfen, in die ich trete, aber ich nehme diese Herausforderung gerne an und werde versuchen, das Unternehmen auch entsprechend weiterzuentwickeln.

Sie haben sich ja beworben bzw. sind dann auch ausgewählt worden in einer Phase, als Sie noch nicht wussten, dass neben Wolfgang Gleissner, dessen direkter Nachfolger Sie sind, auch der zweite Geschäftsführer im Oktober das Unternehmen verlassen wird. Wie ist das für Sie?



Beck: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ich hätte mit Hans-Peter Weiss sehr gerne gemeinsame Jahre verbracht, weil ich ihn persönlich sehr, sehr schätze, und es ist aber anders gekommen.

Ich muss das jetzt so nehmen und in jeder Veränderung liegt auch eine Chance.

Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf mein neues Vis-a-vis. Wer das ist, sollte in den nächsten Wochen entschieden werden und dann wird man sich zusammensetzen und schauen, wie man die Zukunft dieses Konzerns gemeinsam gestaltet.