Seit der Vereinsgründung im Mai letzten Jahres hat VÖPE Next bereits über 120 Mitglieder gewonnen, von denen sich derzeit rund 60 aktiv an der Gestaltung der Vereinsarbeit und der Entwicklung von Projekten für eine nachhaltige Zukunft einbringen. Unter dem Motto "Zukunft Lebensraum" konzentriert sich VÖPE Next gemeinsam mit der VÖPE auf die drängendsten Themen der Branche, darunter ESG (Environment, Social, Governance) und die fortschreitende Digitalisierung, mit dem Ziel, eine nachhaltige und transparente Entwicklung und partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Branche zu fördern, die sowohl der Gesellschaft als auch dem Planeten zugutekommt.



Durch die Organisation von hochkarätigen Veranstaltungen, darunter die drei vierteljährlich stattfindenden Veranstaltungsreihen „VÖPE Next Circle“, „Keynote with Keypeople“ und dem neuen „VÖPE Next x FSM Immotalk“ und das einmal jährliche VÖPE Next Clubbing „After Dark“ sowie zahlreichen weiteren Events, fördert der Verein aktiv die Vernetzung und den Wissensaustausch unter seinen Mitgliedern, um innovative Lösungen für die Herausforderungen der Branche zu entwickeln.