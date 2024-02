SOLID: In diesem Zusammenhang haben wir noch ein zweites Rechtssicherheitsthema gehabt.

Kling: Ja, nämlich die ganzen, ich nenne es einmal Quermaterien: Bodenstrategie, erneuerbaren Wärmegesetz etc. Wir haben gefragt, ob diese Materien von der Politik so abgedeckt sind, dass die Unternehmen sagen, ja, okay, das ist irgendwie so klar, zumindest perspektivisch, dass wir unsere strategischen Entscheidungen daran ausrichten können.

Und da sagen eigentlich nur 40 Prozent, ja, das ist so. Und der Rest sagt, naja, gibt schon noch Nachbesserungsbedarf.



