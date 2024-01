Eine leichte Aufhellung gab es dagegen im Dienstleistungssektor. So hätten sich die Umsatzerwartungen für die kommenden Monate etwas verbessert. Das Branchenklima sei dagegen weiterhin trüb. In der Beherbergung hätten sich die Nachfrageerwartungen etwas verbessert, die Umsätze der Gastronomie leiden dagegen weiterhin unter der hohen Inflation. Bei den meisten freiberuflichen Diensten sowie bei den sonstigen Wirtschaftsdiensten habe sich die Nachfrageerwartung verbessert. Das kündige für die kommenden Monate eine moderate Belebung der Dienstleistungskonjunktur an.

Auch im Handel bleibe die Lage schwierig, es müsse auch in den kommenden Monaten mit einer schwachen Umsatzentwicklung gerechnet werden. Die sinkende Inflation und die dadurch ausgelösten Gewinne bei den Realeinkommen könnten jedoch die Kauffreudigkeit der Konsumenten schrittweise erhöhen.