Der österreichische Bauinnungsmeister Robert Jägersberger sieht die SItuation ähnlich und rechnet auch mit Konsequenzen für nachgelagerte Betriebe.

„Speziell der private Wohnungs- und Hausbau ist bereits stark eingebrochen: wurden 2019 noch Baugenehmigungen für fast 70.000 Wohneinheiten im Bereich Ein- oder Mehrfamilienhäuser erteilt, so ist diese Zahl im abgelaufenen Jahr 2022 bereits auf knapp 47.000 Einheiten gesunken. Für 2023 und 2024 werden überhaupt nur noch rund 41.000 Genehmigungen erwartet. Aufgrund der schwierigen Umstände ist damit zu rechnen, dass vielleicht nicht einmal die Hälfte der bewilligten Objekte tatsächlich umgesetzt wird. Das wird sich massiv auf die Auftragssituation am Bau und nachgelagerte Branchen im Handwerk und Gewerbe, aber auch auf Zulieferer wie die Ziegel-, Beton- oder Holzindustrie auswirken. Ich gehe von mindestens zwei schwierigen Jahren aus“, so Jägersberger.

Jägersberger fordert ein rasches und wirksames Gegensteuern in folgenden Bereichen: