Auch soll die FMA laut FMSG die Vorfinanzierungen von nicht-rückzahlbaren Zuschüssen durch Gebietskörperschaften in Höhe dieser Zuschüsse für einen maximalen Zeitraum von zwei Jahren ebenfalls vom Anwendungsbereich der KIM-V ausnehmen. Diese Form der öffentlichen Zuschüsse erhöhe die Verschuldung von Kreditnehmenden schließlich nur vorübergehend.



Damit werde einerseits die Flexibilität der KIM-V erhöht, anderseits aber sichergestellt, dass die zusätzlichen Risiken daraus begrenzt bleiben, so die FMSG. Das Gremium erinnerte zudem daran, dass bereits jetzt im internationalen Vergleich großzügige Ausnahmekontingente zur Verfügung stehen.



Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) begrüßte die Empfehlung zu den Lockerungen als "positiven ersten Schritt". Es sei höchste Zeit, dass Zwischenfinanzierungen bei der Kreditvergabe ausreichend berücksichtigt werden können, hieß es in einer Aussendung am Montagnachmittag. Die Kreditvergabe müsse flexibler, einfacher und näher an den Bedürfnissen der Menschen gestaltet werden. "Dazu braucht es keine Aushöhlung der Regelungen, sondern eine praxisnahe Anwendung, besonders bei den möglichen Ausnahmekontingenten", so Brunner.



In eine ähnliche Kerbe schlug Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP). Sie forderte eine weitere Lockerung der Kreditvergaberichtlinien. "Junge Menschen brauchen die Perspektive, dass sie sich mit Fleiß die ersten eigenen vier Wände leisten können", so Plakolm in einer Mitteilung.



Im FMSG sitzen Vertreter des Finanzministeriums, von denen einer das Gremium auch leitet, sowie Vertreter der Nationalbank (OeNB), des Fiskalrats und der FMA. Die FMA folgt verpflichtenden Empfehlungen des Gremiums und ist für die Verordnung zuständig.



Zuletzt waren auf politischer Ebene vom Finanzminister Brunner abwärts Stimmen laut geworden, die Lockerung der Verordnung zu prüfen. Auch Banken- und Immobilienwirtschaftsvertreterinnen und -vertreter äußerten stetig mehr Kritik. Die Baugewerkschaft warnte zuletzt vor sinkenden Bauaufträgen und erst am heutigen Montag forderten Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) eine Lockerung der Kredit-Vergaberegeln.