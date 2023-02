In der aktuellen Krisenstimmung wollen viele Hausbesitzer in Deutschland laut einer neuen Umfrage an der Modernisierung ihrer Immobilien sparen. 31 Prozent wollen ihre Projekte verschieben, 9 Prozent ganz verzichten, hat das Umfrageinstitut Yougov in der am Freitag veröffentlichten Befragung von 1.023 Hausbesitzern ermittelt.



"Modernisierung" ist in diesem Fall nicht gleichbedeutend mit energetischer Sanierung, da manche Haus- und Wohnbesitzer ihre Immobilien auch anderweitig erneuern wollten. Doch fallen darunter viele Energiesparprojekte: Laut Umfrage hält es mehr als ein Drittel der Eigentümer (36 Prozent) für dringlich, die Energieeffizienz von Haus oder Wohnung zu verbessern.



Yougov befragte Hausbesitzer ab 18 Jahren, und zwar ausschließlich solche, die auch selbst in ihrer Immobilie wohnen. Auftraggeber war die Bausparkasse BHW, eine Tochter der zur Deutsche-Bank-Gruppe gehörenden Postbank.