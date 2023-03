Eines Ihrer großen Themen bei der Strabag war ja Vorfertigung und Roboterisierung – genau mit dem Argument: Wir werden nicht mehr genug Leute haben auf den Baustellen. Wo stehen wir denn da jetzt wirklich? Und was ist tatsächlich möglich?



Krammer: Das ist nach wie vor mein Ziel, die Produktivität zu erhöhen. Das muss unser Anspruch sein und das haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft. Wir müssen die Lohnstunden von der Baustelle weg und in die Vorfertigung bekommen. Dazu bedarf es aber einer Planung, die vorausschauend ist und all das umfasst, was wir unter Allianzverträgen subsummieren: dass der Bauherr, der Architekt, der Generalunternehmer, vielleicht auch wesentliche Subunternehmer in einem Allianzvertrag frühzeitig über das Projekt nachdenken. Wie kann ich es optimiert bauen? Wie kann ich es ressourcenschonend bauen? Wie kann ich es möglichst CO2-neutral bauen? Wie kann ich es optimal betreiben? Wenn wir das schaffen, werden wir auch Produktivitätsgewinne haben. Um die Produktivität zu erhöhen, muss ich einfach viel mehr vordenken. Das baubegleitende Planen ist ja für mich sowieso der Horror schlechthin. Aber das ist unser Alltag. Da müssen wir besser werden.



Ein weiteres Megathema, mit dem wir alle zu tun haben, ist das Thema Nachhaltigkeit und Energie. Herr Weidlinger, Sie haben bei einer Solid-Konferenz vor ein paar Jahren gesagt: Wir als Österreich haben da nicht so einen großen Hebel. Wie würden Sie die Situation heute beurteilen? Was ist passiert und wo liegen echte Chancen?



Weidlinger: Dass wir keinen so großen Hebel haben, hat sich mit Sicherheit auf die CO2-Emissionen in Österreich bezogen. Da sind wir natürlich am Globus eine Mini-Nummer. Aber angesichts der Energiepreissituation hätten wir in Richtung Autarkie in Österreich schon große Hebel – und die gilt es auch zu nutzen. Man erwischt damit zwei Fliegen auf einen Schlag. Die hohen Energiepreise ergeben sich ja deshalb, weil wir jetzt noch Gaskraftwerke verwenden müssen und aufgrund der Merit Order deren hohe Strompreise zu verkraften haben. In Österreich haben wir eine derartig gute Ausgangssituation aufgrund der Alpen, dass wir viele Pumpspeicherkraftwerke machen könnten. Wir könnten auch an den Berghängen nach Süden ausgerichtete PV Anlagen anbringen – mit dem Vorteil, dass diese PV-Anlagen direkt den Pumpbetrieb speisen könnten, ohne das ohnehin zu schwach ausgebaute Netz zu überlasten. Wir wären über der Nebelgrenze, hätten damit mehr Sonnenstunden zur Verfügung und würden wirtschaftlicher arbeiten. Natürlich könnten auch mehr Windräder aufgebaut werden.



Im Moment ist die Politik zwar sehr gut in Ankündigungen, aber in der Umsetzung zu zaghaft. Und ich denke, es wäre ehrlich von der Politik, endlich dieses große Bild zu zeichnen, das auch klar zeigt, dass man Energiegewinnung, Energietransport und Speicherung in der Landschaft sehen wird. Und dass uns das unabhängiger macht. Österreich wäre hier begnadet. Man muss sich in der Politik halt einfach auch einmal etwas trauen.



Und zur Raumerwärmung bietet sich natürlich an, die Wärme aus der Erde zu ziehen. Ich bin ja auch zweifacher Tiefengeothermie-Betreiber. Wir ziehen in etwa 100 Grad heißes Wasser aus der Erde und versorgen damit ganze Gemeinden. Das ist meine Passion und meine Vision – auch für die Zukunft. Das ist mein zweites großes Thema neben der Pumpspeicher-und PV-Kombination. Ich werde mich in der Zukunft um zusätzliche geothermale Investitionen für Kommunen bemühen – als Impulsgeber und Berater – mit einem Partner, der aus der Erdöl- und Erdgas-Explorationsindustrie kommt und jetzt sagt: Ich möchte etwas Gutes für die Umwelt machen und nicht mehr Gas und Öl fördern.