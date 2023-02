Noch einmal zurück zum Arbeitskräftethema: Wir sehen ja jetzt ein munteres Hin und Her und Werben um Arbeitskräfte nicht nur innerhalb der Baubranche. Die Kirschen in Nachbars Garten werden einem auch oft als sehr schön angepriesen. Dann bekommt man in der Regel auch noch gleich ein bisschen mehr Geld - in der Regel das größte Argument, um jemanden von wo loszueisen, wo er nicht prinzipiell unglücklich ist. Wo kann das ein Ende haben?



Birtel: Ich glaube, man darf das nicht übertreiben. Natürlich gibt es Abwerbungen und natürlich ist gerade vielleicht ein Unternehmen, das nicht so viel Geld in die Ausbildung investieren kann, geneigt, sich dann gute Leute von jemandem zu holen, der das tut. Und das gleicht man aus durch höhere Bezüge. Das heißt, man kann das eine durch das andere ja substituieren. Aber wenn ich mir unsere Fluktuation anschaue, bin ich da nicht beunruhigt. Es gelingt uns eigentlich, Jahr für Jahr in unseren Märkten etwas mehr Personal per Saldo zu haben als im Jahr davor. Es ist noch nicht genug, aber es ist nicht so, dass wir mit einer Fluktuation und mit sinkenden Arbeitnehmerzahlen kämpfen. Das ist bis heute noch nicht so, wir können also in unseren Kernländern jedes Jahr ein paar mehr Menschen dafür begeistern, für die Strabag zu arbeiten. Und solange das so ist, bin ich in der Hinsicht nicht so beunruhigt.

Ich war ein bisschen schockiert, als ich mit Klemens Haselsteiner über New Work und die damit verbundenen Büroum- und -neubauten geredet habe und er so in einem Nebensatz gesagt hat: Na ja, man muss den Leuten eh zahlen, was man ihnen zahlen muss.



Birtel: Ich verstehe das so, dass man natürlich marktgerecht vergüten muss, nicht nur tarifgerecht. Und wenn man das so versteht, dann hat er völlig recht.

Lesen Sie HIER den großen Report über New Work in der Baubranche

Was wollten Sie denn als Kind werden?



Birtel: Das erste, an das ich mich erinnern kann, weil in der Volksschule ein entsprechender Aufsatz angefordert wurde, war Tankstellenbesitzer.



Warum?



Birtel: Das kann ich mir heute nicht mehr erklären.



Haben Sie Zeit für Hobbys und gibt es welche - außer nicht Schach zu spielen?



Birtel: So richtig zeitraubende Hobbys kann ich derzeit noch nicht pflegen. Aber ich gehe gerne mit meiner Frau in die Oper. Meine Frau geht sehr gerne ins Ballett und dann gehe ich auch hin und wieder einmal mit. Ich fotografiere gern, ich reise gerne und ich habe gerne Enkel.



Gibt es ein Lieblingsland, wenn Sie reisen?



Birtel: Da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Es gibt auch nicht ein Land, wo ich immer wieder hinfahre, sondern da interessiert mich viel mehr das, was ich noch nicht gesehen habe.



Wenn Sie dorthin fahren, tragen Sie da auch T-Shirt? Man sieht Sie immer nur mit Hemden, mit Manschettenknöpfen. Also man erschrickt schon fast, wenn es ein Foto ohne Krawatte gibt.



Birtel: Das ist vielleicht die Sozialisierung im Büro. Da bin ich dann eben doch noch ein Angehöriger der Babyboomer Jahre, wo man das getan hat. Zu meiner Zeit haben auch die Lehrer noch Krawatte getragen. Erstens waren sie auf dem Gymnasium meistens männlich und zweitens haben sie dann Anzug und Krawatte getragen - heute auch unvorstellbar. Aber in der Freizeit, da kann ich Sie beruhigen, bin ich durchaus mal im Polo oder T-Shirt unterwegs und trage nie Krawatte.