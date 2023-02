Österreichs größter Baukonzern hat sich selbst verpflichtet, bis 2040 entlang der gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden. Was die Strabag bereits tut, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, und was dazu in den kommenden Jahren weiterhin nötig ist, soll künftig im Mittelpunkt der Kommunikation stehen. Das formulierten der aktuelle und der designierte CEO der Strabag, Thomas Birtel bzw. Klemens Haselsteiner bei einer konzernweiten Veranstaltung Ende September.