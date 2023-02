Machen Sie sich Sorgen?



Graf: Ich sehe diesen Trend für uns nicht als besorgniserregend an, weil wir breit aufgestellt sind und können da einiges abfangen. Bei den Wifo-Konjunkturprognosen sieht man ja, dass zwar der Bau nicht mehr auf diesem hohen Niveau der Erwartungshaltung ist, aber doch noch immer vergleichsweise deutlich besser ist als der Rest in der Wirtschaft und das sehe ich genauso. Wir nehmen wahr, dass es zurückgeht, sind sehr aufmerksam, aber wir sehen jetzt nicht den großen Absturz im Moment. Und der Markt war ja auch teilweise überhitzt, das muss man auch ganz klar sagen.



Ist ein bisschen weniger so gesehen vielleicht gar nicht so schlecht?



Graf: Das sagt niemand laut. Aber ich glaube, wenn man wirklich ehrlich ist, muss man sagen: ein weniger hohes Tempo schadet niemandem. Dass der Bauboom vorbei ist, glaube ich nicht in dem großen Ausmaß. Die steile Kurve wird flacher.

Für mich ist das große Thema viel mehr die Angst davor, dass es runtergeht. Wenn etwas nur flacher wird, haben schon viele Angst, dass es dann kippt – und das ist nicht gut. Ich sehe die Krise nicht. Was ich sehe, ist die Sorge und die Angst vor einer Krise. Das müssen wir beachten. Aber es ist ein Unterschied, ob man eine Krise bekämpft oder die Angst vor einer Krise. Das sind unterschiedliche Zugänge. Aber Krise und Not haben wir 1000 Kilometer weiter östlich, dort geht es wirklich ans Eingemachte. Wir hier haben ein Thema, das sehr schwierig und sehr wichtig zu bearbeiten ist, besonders für die Schwächeren, die wirklich sehr ernsthaft von Inflation leiden. Aber es gibt Maßnahmen der Regierung, es gibt vergleichsweise hohe Abschlüsse, nämlich zusätzlich zu den Dämpfungsmaßnahmen. Also ich sehe die große Not nicht.