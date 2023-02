Im Lauf der drei Lehrjahre absolvieren die Lehrlinge in Ybbs vier Lehrgänge. Den ersten im Umfang von vier Wochen ganz am Anfang, bevor sie auf die Baustelle kommen („vor der ersten schlechten Erfahrung“). Viele kämen ja aus baufernen Familien und würden die Dinge nicht kennen, die auf Baustellen manchmal Usus sind – „und wir können hier etwas dafür tun, dass die positiv einsteigen“



Der zweite – für Gerd Egger besonders wichtige - Lehrgang findet dann gegen Ende des ersten Lehrjahres statt und dauert fünf Wochen, in Summe mit dem ersten Durchgang und Berufsschule und Bauakademie sind die Lehrlinge die Hälfte der Zeit nicht auf der Baustelle. Dann gibt es noch zwei Lehrgänge zur Verfeinerung in den vier Sparten Hochbau, Tiefbau, Betonbau und Pflasterbau.



„Früher hießen ja alle Maurer, auch wenn sie im Tiefbau gearbeitet haben“, sagt Gerd Egger und nennt als Zielbild eines der Vielseitigkeit und der Lösungskompetenz. Das entspricht, ergänzt Reinhard Kerschner, ganz dem in der Strabag verfolgten Trend zum Generalunternehmer mit einem Baustellenmanagementstandard von einem erfahrenen Polier mit zwei bis drei hochqualifizierten Facharbeiten. Gerd Egger: „Der Stellenwert des Poliers wird noch höher werden in den nächsten Jahren. Hier die richtigen Leute zu finden, ist eine Herausforderung. Aber bei einigen der Burschen, die wir jetzt hier haben, weiß ich schon: das werden genau die zukünftigen Poliere werden.“







Wie lehrt man Lösungskompetenz, fragen wir? Durch Techniken für gehirngerechtes Lernen, sagt Gerd Egger, der sich persönlich als als langjähriger Fan von Weiterbildung in technischer, wirtschaftlicher und kommunikativer Hinsicht outet. „Es gibt da nicht nur Vortrag, nicht nur Präsentation und Nachmachen – die Burschen müssen selber etwas erarbeiten. Auch der Facharbeiter braucht ja die Fähigkeit etwas vorzutragen, denn er muss auch auf der Baustelle Auskunft geben können – zum Beispiel den Architekten, anderen Facharbeitern oder anderen Gewerken.“



Zum Abschluss gibt es Projektarbeit in Gruppen. Diese wird bewertet, beurteilt und geht dann in die Heimorganisation zurück. „So entwickeln die Burschen Selbstbewusstsein, Grüßen, Behilflichsein etc.“, meint Kerschner. „Diese allgemeinen und persönlichkeitsbildenden Themen sind fast ein ebenso großer Schwerpunkt wie die fachlichen.“



Die Themen des Persönlichkeitstrainings werden aber auch im Fachlichen aufgegriffen.



„Die Aufgabenstellungen der Projektarbeiten sind bei Beginn der Lehrgänge bekannt und begleiten die Lehrlinge dann durch den Lehrgang. Sie müssen auch lernen, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Was wir hier etablieren möchten, ist eine moderne Arbeitspädagogik.“



Ein großes Ziel der aufwändigen Begleitung auf dem Campus ist aber auch, dass die ausgebildeten Lehrlinge danach bleiben. Kerschner: „Sonst haben wir zwar nur hoffentlich einen wertvollen Menschen mitgebildet, aber wir sind schon so egoistisch, dass wir uns wünschen, dass sie in unserem Unternehmen oder zumindest in der Bauwirtschaft bleiben.“