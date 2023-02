Das Auftragsvolumen beläuft sich auf insgesamt rd. € 283 Mio.



Candelaria Norte: 16 Jahre, 140 km Stollen

Über die Tochterfirma Züblin ist die Strabag SE seit 16 Jahren mit der Erschließung der Kupfererzmine in der Region Atacama, 650 km nördlich der Hauptstadt Santiago, beauftragt. In dieser Zeit wurden 140 km Stollen gebaut, in der kommenden Vertragsperiode, für die Auftraggeberin Lundin Mining über drei Jahre, sollen weitere 40 km errichtet werden. Der Vertrag umfasst darüber hinaus Verladung und Transport von mehr als 3 Mio. t Gestein.



El Teniente: ZÜBLIN seit 30 Jahren aktiv

In der Kupfermine El Teniente ist Züblin bereits seit 1992 für die Auftraggeberin National Copper Corporation tätig. Der neuerliche Vertrag über zwei Jahre beinhaltet u.a. die Erschließung eines Tunnelsystems mit 13,4 km Länge auf unterschiedlichen Ebenen, 1.503 m vertikale Schächte sowie weitere Infrastrukturarbeiten. „Unsere Fachkräfte leisten in Chile seit Jahrzehnten hervorragende Arbeit und haben wesentlich dazu beigetragen, unsere führende Stellung im Bergbau am chilenischen Markt zu festigen“, sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag SE.