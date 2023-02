Aufhorchen lässt der im kommenden Jahr in den Ruhestand gehende CEO der Swietelsky AG Karl Weidlinger. Er sieht ein Schadenspotenzial der aktuellen Eskalationsspirale, das einen "wirtschaftlichen Flächenbrand in Zentraleuropa immer wahrscheinlicher" werden lässt. "Ein Gas-Lieferstopp aus Russland würde hunderttausende gut bezahlte industrielle Arbeitsplätze und vielen Menschen die wirtschaftliche Existenz kosten. Das kann zu massenhaften sozialen Unruhen und Sicherheitskrisen führen. Die Gründe für diese gefährliche Entwicklung liegen, abgesehen vom militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine, in der westlichen Sanktionspolitik, die ihr Ziel offenkundig verfehlt und wie ein Bumerang auf die eigene Bevölkerung zurückfällt. Die kurzfristigen und langfristigen Folgen einer Gasknappheit sind sozial, wirtschaftlich und ökologisch unvertretbar. Ich hoffe, dass Vernunft einkehrt, diplomatische Gespräche ein Ende dieses schrecklichen Krieges bewirken und die Sanktionen mit all ihren absurden und kontraproduktiven Auswirkungen beendet werden."

Davon abgesehen wolle er "dringend dazu auffordern, sachlich unbegründeten Preissteigerungen, die es derzeit auch in hohem Ausmaß gibt, entgegenzuwirken. Es gibt in der Energiewirtschaft und in Teilen der Zulieferindustrie enorme Windfall-Profite, die man mit krisenbedingten und vorübergehenden steuerlichen Maßnahmen für das Gemeinwohl lukrieren könnte. Sehen wir uns doch genau an, welche Unternehmen in dieser Situation und im langjährigen Vergleich völlig überproportionale Gewinne ausweisen und gleichzeitig massive Preissteigerungen durchführen. Ohne Namen zu nennen: Ich kenne einige.“