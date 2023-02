Martin Schörkhuber (GF SSP-ZT GmbH | Vorsitzender A.F.I.L.A. | Fachgruppenobmann gerichtlich beeidete Sachverständige für Bau und Immobilien für OÖ und SBG) fasst zusammen, womit am Bau-Beteiligte derzeit konfrontiert sind:

* Firmen erhalten manchmal keine Angebote mehr oder die Angebote haben keine Preisbindung.

* Der Baupreisindex als Marker für die Entwicklung am Markt zeigt folgende Werte:

- In den Jahren 2010-2015 gab es Steigerungen von ca. 12 % in 5 Jahren.

- Von 2015-2020 gab es Steigerungen von ca. 16 % in 5 Jahren.

- 2021 betrugen die Steigerungen plötzlich ca. 12 % in nur einem Jahr.

- Für 2022 gibt es noch keine genauen Werte. Schätzungen belaufen sich auf bis zu 25 %.

* Der Großhandelspreisindex für Eisen und Stahl hat sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Er geht zwar wieder zurück, aber es ist immer noch eine mehr als 50 % Steigerung gegeben.