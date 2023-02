Der Bausystemanbieter Wienerberger verzeichnet laut am 1.7. veröffentlichten Trading Statement eine anhaltend starke Nachfrage in Q2 und erhöht daher die EBITDA-Guidance 2022.

Hier die wesentlichen Aussagen aus dem Statement:

"Die außergewöhnlich starke Performance in Q1 2022 setzte sich im gesamten Verlauf der ersten Jahreshälfte 2022 fort. (...) Die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energie war im Jahresverlauf jederzeit gegeben und stellte die Vollauslastung an all unseren Standorten sicher.



Insgesamt erwarten wir für die erste Jahreshälfte 2022 eine Steigerung des operativen EBITDA um 74 % auf ca. € 530 Mio. im Vergleich zu € 305 Mio. im ersten Halbjahr 2021.



„Wir rechnen damit, dass sich die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte normalisiert und auf dem Niveau der letzten Jahre einpendeln wird. (...)“, sagt Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Gruppe.



Was das Thema Energie betrifft, so sehen wir die Gasversorgung in allen unseren Märkten derzeit als gesichert. Potentielle Unsicherheiten betreffen nur eine sehr begrenzte Anzahl von Märkten, darunter Deutschland und Österreich, auf die weniger als 10 % des Konzernumsatzes entfallen. (...) Darüber hinaus setzen wir unser Investitionsprogramm zur Umstellung unserer Produktionsanlagen auf nachhaltige Energiequellen, wie Elektrizität, Wasserstoff, Biogas oder Synthesegas fort.



Wienerberger hat sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren erfolgreich diversifiziert und ist heute wesentlich resilienter aufgestellt. (...) Wir gehen auch für das zweite Halbjahr von der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Energie, keiner Ausweitung des Russland-Ukraine-Konflikts sowie dem Ausbleiben rezessiver Entwicklungen in Europa und Nordamerika aus. Entsprechend erhöhen wir unsere operative EBITDA-Guidance 2022 auf ca. € 900 Mio.



Durch unseren kontinuierlichen Fokus auf Innovation und Systemlösungen wird Wienerberger im gesamten Jahresverlauf 2022 starkes organisches Wachstum generieren."