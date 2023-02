Jeden Tag hören wir aus den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft die verschiedensten Meldungen und Meinungen, was tatsächliche und mögliche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Österreichs Betriebe betrifft. Das nahmen Chefredakteur:innen des renommierten B2B-Medienhauses WEKA Industrie Medien zum Anlass, in der Diskussion miteinander tiefer zu gehen, ihr jeweiliges Wissen miteinander zu vernetzen und daraus ein möglichst realistisches und kohärentes Bild der Situation zu zeichnen. Was tut (abgesehen vom menschlichen Leid) wirklich weh, wo könnte es brenzlig werden, was ist aufgebauscht und vor allem: was kann und muss man für die Zukunft ableiten?